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      Порошенко забросали яйцами во время вече на Майдане: фото, видео

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      Во время вече "Красные линии" на Майдане Независимости в Киеве в пятого президента Петра Порошенко бросили несколько яиц. Инцидент произошел, когда он еще находился на сцене.

      После того как был исполнен гимн Украины, экс-президент крикнул в микрофон: "Слава Украине!". В этот момент человек с красно-черным флагом на плечах, который стоял недалеко от сцены, бросил в политика несколько яиц. Об этом сообщает "Цензор.нет".

      К теме: "Варта на Банковой": под Офисом Президента проходит митинг – фото, видео

      Смотрите видео, как мужчина бросил яйца в Порошенко:​

      Мужчину сразу же задержали участники веча. Они попытались избить задержанного, однако полицейские не дали им этого сделать и отвели мужчину от толпы.

      Видео задержания мужчины, который бросил яйца у Порошенко:

       

      Правоохранители задержали мужчину, который бросал яйца в Порошенко / censor.net.ua

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Киева Курьезные новости Петр Порошенко Новости Украины Новости политики
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