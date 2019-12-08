Порошенко забросали яйцами во время вече на Майдане: фото, видео

Во время вече "Красные линии" на Майдане Независимости в Киеве в пятого президента Петра Порошенко бросили несколько яиц. Инцидент произошел, когда он еще находился на сцене.

После того как был исполнен гимн Украины, экс-президент крикнул в микрофон: "Слава Украине!". В этот момент человек с красно-черным флагом на плечах, который стоял недалеко от сцены, бросил в политика несколько яиц. Об этом сообщает "Цензор.нет".

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Смотрите видео, как мужчина бросил яйца в Порошенко:​

Мужчину сразу же задержали участники веча. Они попытались избить задержанного, однако полицейские не дали им этого сделать и отвели мужчину от толпы.

Видео задержания мужчины, который бросил яйца у Порошенко:

Правоохранители задержали мужчину, который бросал яйца в Порошенко / censor.net.ua