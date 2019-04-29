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      ПАСХА ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ЯЗЫКОВЫЙ ВОПРОС
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      ПАСХА ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ЯЗЫКОВЫЙ ВОПРОС

      Порошенко заявил, что именно он, а не Зеленский подпишет закон о языке

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      Петр Порошенко
      Петр Порошенко / 24 канал

      Действующий украинский президент Петр Порошенко подчеркнул, что в недавно принятом законе об украинском языке будет стоять две подписи – его и спикера Верховной Рады Андрея Парубия. По его словам, без труда последнего этот документ парламент бы не принял.

      25 апреля Верховная Рада большинством голосов поддержала закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". За него, в частности, проголосовали 278 народных избранников. Теперь документ должны подписать глава украинского парламента Андрей Парубий и президент.

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      Как подчеркнул действующий украинский гарант Петр Порошенко во время визита во Львов, "в законе про украинский язык будет стоять подпись Андрея Парубия, который передаст закон президенту, и его подпись, потому что он этот закон подпишет".

      Как объяснил он свой шаг, дело в том, что новоизбранный президент Владимир Зеленский говорил, что он еще подумает, надо ли подписывать документ или нет. Также, по его словам, без Парубия подписания этого закона не произошло бы.

      Что касается позиции Владимира Зелеського по языковому закону, то сразу после первых результатов выборов политик подчеркнул, что должен защищать украинский язык и он будет это делать. Уже после принятия закона, он заметил, что его следует тщательно проанализировать, чтобы убедиться, что в нем соблюдены конституционные права и интересы всех граждан. В то же время бывший шоумен подчеркнул, что сейчас вопрос заключается в методах, с помощью которых украинский язык узаконивают в стране.

      Моя принципиальная позиция государство должно способствовать развитию украинского языка путем создания стимулов и положительных примеров, а не запретов и наказаний, осложнением бюрократических процедур, умножением количества чиновников вместо их сокращения,
      констатировал Зеленский.

      Заметим, что пока Парубий не может подписать закон о языке, поскольку в Раде зарегистрировано по меньшей мере четыре постановления о его отмене.

      "На следующем пленарном заседании мы безотлагательно рассмотрим все эти постановления. На следующий пленарный вторник мы поставим постановление на рассмотрение. Мы их тут же отменим. На тот момент уже будет полностью подготовлен закон аппаратом. Уже будут все правки сведены. Безотлагательно я подпишу закон о языке, безотлагательно президент Петр Порошенко подпишет закон", – заявлял Парубий 26 апреля.

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      К слову, еще до принятия закона о языке Порошенко обещал его подписать.

      "Конечно мы обеспечили квоты для украинского языка, украинской песни, украинской книги, украинской культуры в целом. Но нам точно не хватало закона о языке. Принятый закон не означает, что мы хотим "прижать" любой другой язык. Это точно не так. Этот закон о том, что мы должны защитить наш язык. Потому что нигде в мире, кроме Украины, ее не защитят", – говорит действующий украинский лидер.

      Что предусматривает закон о языке?• На украинском языке должны общаться все государственные служащие, а за невыполнение закона их будут штрафовать.

      • Перед приемом на работу чиновники должны сдать тест на знание украинского языка. Для тех, кто не знает язык на достаточном уровне, государство будет организовывать специальные курсы.

      • К посетителям в заведениях питания и магазинах должны обращаться на украинском. Если клиент общается на украинском, его должны обслуживать на украинском. Если обращается на русском, то нет проблемы, чтобы обслужить его на русском. То же с английским или немецким, если персонал ими владеет.

      • Если языковые права будут нарушать, то можно будет обратиться к языковому уполномоченному или госпродпотребслужбу.

      • За систематическое нарушение будут штрафовать.


      Закон о языке в деталях: инфографика 24 канала

      КАК РАЗВОРАЧИВАЮТСЯ СОБЫТИЯ ВОКРУГ ЗАКОНА ОБ УКРАИНСКОМ ЯЗЫКЕ:
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      Теги: Новости Украины Законодательство Андрей Парубий Президент Украины Петр Порошенко языковый вопрос Новости политики
      Источник: 24 канал
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