Порошенко заявил о готовности Украины увеличить участие в миротворческих миссиях ООН

В среду, 14 марта, Президент Украины Петр Порошенко после встречи с президентом Австрии Александром Ван дер Белленом заявил, что Украина готова нарастить свое присутствие в миротворческой миссии ООН в ряде регионов мира, если в этом будет необходимость.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Порошенко отметил, что обсудил с Ван дер Белленом ситуацию на оккупированном Донбассе.

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Президент Австрии в очередной раз заверил в готовности Вены внести свой посильный вклад в развертывание миротворческой миссии Организации Объединенных Наций и по решению Совета безопасности ООН,

– сообщил украинский президент.

"И я предложил, что если в этом будет необходимость, то Украина готова увеличить свое присутствие в миротворческих силах других регионов и территорий", – подчеркнул Порошенко.

Он также заверил, что воплощение в жизнь этой инициативы создаст атмосферу, которая будет способствовать восстановлению мира на украинской земле.