Порошенко заверил, что введение военного положения не повлияет на выборы, – генсек НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг рассказал, что президент Порошенко заверил его: введение в Украине военного положения не повлияет на проведение президентских выборов.

Об этом Столтенберг заявил во время на пресс-конференции в Брюсселе после заседания комиссии Украина – НАТО, передает "Главком".

Читайте также: Западные СМИ об агрессии России на Азовском море

Я говорил утром с президентом Порошенко, и он подчеркнул, что закон не повлияет на работу демократических институтов в Украине и не создаст проблем для будущих президентских выборов,

– подчеркнул он.

Генеральный секретарь Альянса добавил, что для союзников НАТО очень важно, чтобы введение военного положения не создавало проблем для проведения президентских выборов в Украине.

Добавим, что 26 ноября Президент Украины Петр Порошенко и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг договорились о срочном созыве чрезвычайного заседания комиссии Украина-НАТО из-за агрессии России в Азовском море.

Политики обсудили угрозы региональной безопасности Украины из-за непредсказуемых действий России. Столтенберг отметил, что НАТО поддерживает территориальную целостность, суверенитет Украины и призывает Россию соблюдать нормы международного права и свободы судоходства в водах Азовского и Черного морей.

Напомним, 25 ноября Россия прибегла к откровенной агрессии в Азовском море. Пограничный корабль РФ протаранил рейдовый буксир украинских военных. При этом командование ВМС Украины отмечает, что два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и в соответствии с международными нормами.



Россия не замедлили с реакцией. В Федеральной службе безопасности РФ заявили, что украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение к Керченскому проливу.



Несмотря на это группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь в Мариуполь. Правда, уже при выходе из Керченского пролива российские пограничные суда открыли огонь по украинских кораблях, в результате чего 6 украинских моряков получили ранения. Также Россия захватила три украинских судна.