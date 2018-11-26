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      КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ
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      КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ

      Порошенко заверил, что введение военного положения не повлияет на выборы, – генсек НАТО

      91 Читати новину українською
      Йенс Столтенберг
      Йенс Столтенберг / Фото из открытых источников

      Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг рассказал, что президент Порошенко заверил его: введение в Украине военного положения не повлияет на проведение президентских выборов.

      Об этом Столтенберг заявил во время на пресс-конференции в Брюсселе после заседания комиссии Украина – НАТО, передает "Главком".

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      Я говорил утром с президентом Порошенко, и он подчеркнул, что закон не повлияет на работу демократических институтов в Украине и не создаст проблем для будущих президентских выборов,
      – подчеркнул он.

      Генеральный секретарь Альянса добавил, что для союзников НАТО очень важно, чтобы введение военного положения не создавало проблем для проведения президентских выборов в Украине.

      Добавим, что 26 ноября Президент Украины Петр Порошенко и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг договорились о срочном созыве чрезвычайного заседания комиссии Украина-НАТО из-за агрессии России в Азовском море.

      Политики обсудили угрозы региональной безопасности Украины из-за непредсказуемых действий России. Столтенберг отметил, что НАТО поддерживает территориальную целостность, суверенитет Украины и призывает Россию соблюдать нормы международного права и свободы судоходства в водах Азовского и Черного морей.

      Напомним, 25 ноября Россия прибегла к откровенной агрессии в Азовском море. Пограничный корабль РФ протаранил рейдовый буксир украинских военных. При этом командование ВМС Украины отмечает, что два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и в соответствии с международными нормами.

      Россия не замедлили с реакцией. В Федеральной службе безопасности РФ заявили, что украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение к Керченскому проливу.

      Несмотря на это группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь в Мариуполь. Правда, уже при выходе из Керченского пролива российские пограничные суда открыли огонь по украинских кораблях, в результате чего 6 украинских моряков получили ранения. Также Россия захватила три украинских судна.

      Теги: Новости политики Военное положение в Украине Выборы Президента 2019 Петр Порошенко Генсек НАТО НАТО
      Источник: 24 Канал
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