Порошенко знал о коррупции в оборонке и имеет договорняки с олигархами, – журналист

О коррупции в "Укроборонпроме", деле "налоговиков Клименко" и о бизнесе Порошенко по-украински – рассказал журналист "Новое время" Иван Верстюк в прямом эфире 24 канала.

Иван Верстюк изрядно разозлил главного военного прокурора Анатолия Матиоса. Да, тот написал следующее: "Вы написали абсолютно дебильный пост", "Иван, ну не надо быть таким глупым" и другие.

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Чем журналист разозлил военного прокурора?

– 13 марта вышла новость о том, что генпрокурор Юрий Луценко, министр МВД Арсен Аваков и военный прокурор Анатолий Матиос передали в Печерский суд 1200 томов дела о хищении денег налоговиками экс-министра Александра Клименко.

– Зато я написал пост в Facebook о том, что эффективность правоохранительных органов измеряется не количеством исписанной бумаги, а рейтингам Украины в международных индексах о прозрачности и коррупции.

– Зато Анатолий Матиос очень небезразлично отнесся к этому посту, разозлился, назвал меня безграмотным журналистом, сказал, что меня даже не возьмут работать на Одесский базаропривоз, я якобы ничего не понимаю в правоохранительных органах.

Дело "налоговиков Клименко" – это попытка замять тему коррупции в оборонке

Порошенко имел худшие три недели своей жизни, когда журналисты Bihus.Info показали схемы хищения в "Укроборонпроме". Логика медийщиков Администрации Порошенко заключается в том, чтобы переключать общественное внимание с неудобных для президента тем.

– "Дело налоговиков" – это типичный почерк Юрия Луценко – так он пиарится на делах против бывшей "Партии Регионов". Но главные фигуранты этого дела все находятся за рубежом. Четко ясно, что от этого дела не пострадают главные фигуранты, только мелкие исполнители и жулики, поэтому это просто политический пиар, попытка скорее замять обсуждение и общественное внимание к коррупции в "Укроборонпроме".

Участвовал ли Порошенко в деле "вертолетных налоговиков"

– Мне трудно это утверждать. Да, деньги по этому делу прокачивались через банк Порошенко, но им же обладает и Олег Гладковский.

– Я предполагаю, что президент способен на циничные схемы и закулисная политика АП совсем не такая, как мы видим в соцсетях Порошенко. Конечно, есть договорняки с олигархами, бывшей властью и тому подобное. Это бизнес по-украински – токсический микс политики и бизнеса, который собственно сделал из Украины то, чем она является сейчас.

Как наказать главных фигурантов хищений в "Укроборонпроме"

– От сотрудничества НАБУ и САП зависит будущее всех этих дел. Ведь Холодницкий говорит, что Сытник врет и манипулирует. О каком эффективном расследовании коррупции в оборонке может идти речь, когда эти ключевые органы не сотрудничают.

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– Есть вопросы к НАБУ, ведь я лично в прошлом году передал много документов антикоррупционным детективам, ходил на допрос, чтобы они распутали дело моих собственных расследований об оборонке, в которых также фигурировал Житомирский бронетанковый завод.

Что касается результатов, то у меня нет серьезных ожиданий, что в ближайшее время Гладковский или Букин окажутся под стражей. Кстати, некоторые источники мне сообщили, что господин Букин не приходит на рабочие заседания "Укроборонпрома". Я пытался узнать, действительно ли он сейчас в Киеве, но таких подтверждений я не получил.

– Сегодня на официальной странице была опубликована статья Букина, направленная против меня. Там он вспоминает мое расследование о том, как Минобороны закупало БМП у кипрских оффшоров и обвиняет меня, что я якобы подрываю обороноспособность страны и являюсь медиа-мародером. К тому же, Сергей Пашинский подал в суд на меня и "Новое время". Все эти дела должны рассматриваться в Подольском районном суде.

На какую сумму обокрали Украину в сфере оборонки

– Если взять аналитику НАБУ, то расследуются дела о хищении около одного миллиарда гривен. Но все предприятия "Укроборонпрома" генерируют около одного миллиарда долларов доходов в год.

– Если вычистить коррупцию в Укроборонпроме, то их доход можно увеличить вдвое, а это миллиарды гривен. И вместо того, чтобы эти деньги оказались в госбюджете, оказываются в карманах таких дельцов, как Рогоза, Жуков и др.

Мог ли знать о хищении в оборонке Порошенко

– Я уверен, что Порошенко знал об объемах коррупции в Укроборонпроме. Ведь в концу 2015 года Кабмин подал в Раду законопроект о прозрачности на государственных предприятиях. И под этот законопроект подпадал Укроборонпром. И Верховная Рада его приняла.

– Но тогда законопроект спас Порошенко, наложив вето. Тогда он объяснил это, что Укроборонпром не может подпадать под этот закон. А это свидетельствует, что президент явно не хотел решать дела в оборонке, ему было важнее пиариться на реформах в армии.

Коротко о коррупционном скандале в "Укроборонпроме"

• Начало войны. Группа молодых людей вступает в сговор с оборонными чиновниками. Они скупают военные запчасти у российских контрабандистов, а также по складам украинской армии. Накручивают цену в разы и по сговору с государственным концерном "Укроборонпром" продают на его заводы.



• В группу входят: теперь уже бывший замсекретаря Совета нацбезопасности и обороны Олег Гладковский, его сын Игорь, бывший работник концерна Виталий Жуков, Андрей Рогоза – мелкий жулик, специалист по контрабанды (трех последних журналисты называют в расследовании "мальчики"). Центром сделок становится подставная компания "Оптимумспецдеталь", сокращенно – "Оптима".



• Группа зарабатывает более четверти миллиарда гривен. Значительную часть раздает на взятки и откаты. Младший Гладковский отвечает за давление на оборонных чиновников. А старший утверждает, что ничего об этом не знал.



• К хищениям был причастен и директор "Укроборонпрома" Павел Букин. Он и другие участники схем присвоили большую сумму денег на высотомерах – важных частях к самолетам. Их завезли контрабандой из России и продали в "Укроборонпром" по завышенным ценам.