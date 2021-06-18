В порт Одессы зашли 2 корабля НАТО: встречали оркестром – видео, фото

Два судна НАТО прибыли в порт Одессы утром 18 июня. Британский эсминец HMS Defender D36 встретился с лоцманским катером недалеко от Одессы примерно в 9:30.

За полтора часа он остановился у причала морвокзала. Также впоследствии пришвартовался фрегат Нидерландов HNMLS Eversten F805. На причале суда встретил небольшой оркестр украинских ВМС.

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Какое британское судно прибыло

Британский эсминец Defender D36 в Одессу прибыл впервые. Однако такие же эсминцы типа 45 уже гостили там в 2017 и 2019.

Прибытие кораблей НАТО в Одессу / Фото "Думская"

Основное о Defender D36

Он вошел в состав королевского флота в марте 2013 года. Его длина достигает 152 метров, а ширина – 21. Скорость судна – более 30 узлов (примерно 56 километров в час).

Какое у него оснащение

Артиллерийская 114-миллиметровая установка Mark 8 Mod.

Артиллерийская 20-миллиметровая зенитная пара Mark 15 Phalanx

Два 30-миллиметровых артиллерийских "Эрликона".

4 двойных пусковых установки противокорабельных ракет "Гарпун"

48 пусковых установок для ракет "Астер-15" или "Астер-30".

В ангаре два вертолета "Линкс" или один "Мерлин".

"Британец" Defender D36 входит в морвокзал Одессы: видео "Думская"

Что известно о нидерландском корабле

Этот Eversten в 2019 году уже заходил в наш регион. Но тогда он гостил в Трабзоне, Поти и Констанце. Этот корабль вошел в состав ВМС Нидерландов в июне 2005 года.

Характеристики Eversten F805

Он имеет протяженность 144 метра.

Его ширина – 9 метров.

Количество экипажа обычно – более 200 человек.

Скорость судна более 28 узлов (примерно 52 километра в час).

Какая артиллерия у нидерландского судна

127-миллиметровая пушка главного калибра "Oтобреда" МК100

7-ствольная 30-миллиметровая артустановка "Голкипер"

2 "Эрликона",

пулеметы "Браунинг".

Ракетное оснащение и другие его "прелести"

8 противокорабельных ракет "Гарпун"

40 пусковых установок вертикального старта MК41 для ЗУР "Стандард" SM2

"Си Спарроу" RIM-7Р (4 ячейки).

2 двухтрубные 324-миллиметровые торпедные аппараты MК32 (для торпед Mк46).

В ангаре вертолет NH-90.

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Нидерландский Eversten F805 входит в Одессу: видео "Думская"

Где были корабли раньше

Эти суда входят в эскорт новейшего британского авианосца "Куин Элизабет". Он недавно вышел в кругосветный поход.

Незадолго до захода в Одессу Defender и Eversten провели совместные маневры с американским кораблем. А именно эсминцем USS Laboon DDG58.

Оркестр встречает корабли НАТО в Одессе: видео телеграм-канала 8news