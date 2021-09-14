Что известно о визите турецкой береговой охраны

Украинские морские охранники сопровождали турецких коллег до пограничного пункта базирования. Неофициальный дружеский ответный визит продлится до 16 сентября.

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За время пребывания в Украине морские пограничники Турции пообщаются с коллегами на профессиональную тематику. Кроме того, предусмотрено и неофициальное общение и посещение культурно-исторических мест.

Такие встречи способствуют укреплению международных дружеских отношений. За приветственным обедом на флагмане "Григорий Куропятников" турецких коллег принимали в лучших традициях украинского гостеприимства с учетом и уважением к обычаям и культуре гостей,
– рассказали в Госпогранслужбе.

В Одесу прибула берегова охорона Туреччини
В Одессу прибыла береговая охрана Турции / Фото ГПСУ

Турецьких колег зустріла українська морська охорона
Турецких коллег встретила украинская морская охрана / Фото ГПСУ