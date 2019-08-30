Портал у Чорнобиль: якою буде унікальна виставка про аварію на ЧАЕС

26 вересня – 6 жовтня у Києві на Річковому вокзалі вперше відбудеться міжнародна виставка ARTEFACT: Chernobyl 33 із вільним входом. Вона поєднає сучасні технології медіа-арту, VR та AR-технологій, параметричну архітектуру, лазерні інсталяції, кінект та інші напрями.

Медіа-арт – новий напрям мистецтва, що є дуже вражаючим та цікавим для кожного. Відвідування цієї виставки може стати культурною терапією для всієї української нації.

Читайте також: Американці розсекретили перший звіт розвідки про аварію на ЧАЕС: що в ньому – фото

ARTEFACT: Chernobyl 33 – перша культурна відповідь України на інформаційну трагедію Чорнобиля. Тоді від пропаганди, маніпулювання та замовчування правди постраждала ледве не кожна українська сім'я. І всі ми страждаємо до сьогодні.

Мета ARTEFACT: Chernobyl 33 – через медіа-арт закликати переосмислити роль Чорнобиля в минулому української нації.

"Медіа-арт – мова XXI сторіччя. Мова, яку зараз розуміє весь світ. Ми хочемо презентувати Україну як інноваційну країну, яка є на одному рівні з Європою. Отже, доносити усі меседжі та емоції ми будемо саме за допомогою аудіовізуальних ефектів та технологій, де використовуються різноманітні лазери, світло, голограми, AR, VR. Дуже цікаво, як українські митці переосмислюють Чорнобиль у контексті його інформаційної складової саме через новітні технології, медіа та сучасне мистецтво. За результатами передпоказів бачимо, що завдяки цьому, враження у людей складається дуже яскраве", – розповідають українські куратори виставки Ярослав Костенко та Валерій Коршунов.



Ярослав Костенко



Валерій Коршунов

Юрій Лех, міжнародний куратор проєкту ARTEFACT: Chernobyl 33, засновник іспанського медіа-арт фестивалю MADATAK зазначає:

Нова епоха потребує нового мистецтва. Ми живемо у час медіа, коли людина звикла сприймати безліч вражаючого контенту. Мистецтво – це завжди відображення епохи, відбиток культури конкретного часу. І якщо ми хочемо працювати з сучасною аудиторією, це має бути сучасна мова з технологіями медіа-арту".

Річковий Вокзал – унікальна пам'ятка радянської архітектури. Тому за своєю атмосферою підходить для занурення у тематику часів Чорнобильської трагедії. Спеціально для виставки тут відкриється абсолютно новий простір, що стане своєрідним порталом у Чорнобиль.

Виставка ARTEFACT: Chernobyl 33 створюється за підтримки Українського Культурного Фонду, під керівництвом міжнародного куратора з Іспанії та за участю українських і європейських митців, музикантів, експертів. До створення одного з експонатів долучився й всесвітньо відомий музикант Dub FX.

Презентація перших експонатів виставки, створених українськими митцями, отримала позитивні відгуки аудиторії та високі оцінки експертів.

Науковий директор, заступниця директора музею Чорнобиля Анна Королевська каже, що сама за допомогою сучасних технологій можна донести до молоді враження про катастрофу від очевидців.

Я вважаю, що такі проєкти мають бути. Оскільки вони дуже важливі у нашій країні, яка пережила лихо, – підсумувала вона.



Медіа-арт виставка ARTEFACT: Chernobyl 33 / Фото ARTEFACT Медіа-арт виставка ARTEFACT: Chernobyl 33 / Фото ARTEFACT

Наслідки інформаційної катастрофи Чорнобиля є й сьогодні. Ніхто не знає, що ж насправді сталося і навіть, як захищатися від радіації у випадку раптової небезпеки. Навіть ті, хто живе в Києві (у 100-кілометровій зоні найбільшої техногенної катастрофи світу) – не знають перших засобів радіаційної безпеки. До того ж, з 2012 року наша країна перебуває у стані гібридної війни. Тому сьогодні ставлення до інформації, питань медіаграмотності повинні бути першочерговими для коректного визначення свого минулого. Адже це стане важливою основою майбутнього кожного свідомого українця.

Цікаво: Чорнобиль: як звучить голос Прип'яті в новому музичному проекті – відео