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Портников назвал территорию, на которую вскоре вторгнутся российские войска

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Виталий Портников
Виталий Портников / "Апостроф"

Последний разговор президента РФ Владимира Путина и главы Сербии Александара Вучича пролил свет на понимание того, где могут вскоре появиться российские войска.

Об этом в Facebook написал политолог Виталий Портников.

Так по мнению эксперта, российские войска уже совсем скоро могут появиться в северной части непризнанного Косово.

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Москва и Белград попытаются отделить от Косово населенные в основном сербами территории и провести этнические чистки албанцев – так, как это было сделано Россией и Южной Осетией во время российско-грузинской войны,
– считает Портников.

Политолог убежден, что в Кремле, как всегда, не просчитают последствий, что приведет к новому обострению отношений между Россией и Западом.

"И здесь вопрос: на чьей стороне будет Украина, которая не признает независимость Косово? США и большинства стран Европы или России и Сербии? Может, хватит обманывать самих себя? Мы в свое время не признали независимость Косово, потому что опасались за Крым. И Крыма не сохранили, и Сербия остается в российской орбите, и возможность иметь союзников в Албании и Косово потеряли", – написал Портников.

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Он разъяснил, что Косово стало независимым в результате этнической чистки, устроенной против албанцев режимом Милошевича и поддержанного большинством сербского общества. При этом "независимость" и аннексия Крыма – результат агрессии и Россия Путина ведет себя по отношению к крымским татарам так, как Сербия Милошевича – к албанцам.

Сербская общественность мнение украинской позиции не оценила. Для сербов Косово – сербское, а Крым – российский. И никаких проблем с международным правом. Сербские "патриоты" воевали с албанцами в Косово и с украинцами на Донбассе. Это – реальность, которую нельзя вечно игнорировать. Даже соседи Сербии и Косово имеют дипломатические отношения с обеими этими странами. Пришло время и нам определиться,
– считает Портников.

Теги: Новости России Новости политики Сербия Косово
Источник: 24 Канал
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