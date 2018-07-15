Портников сообщил, какую неожиданную роль могла сыграть РПЦ в создании Единой поместной церкви

Независимые православные церкви во многих странах Европы появились в XIX – XX веке, а в Украине это произошло в 1991 году. Следовательно, было бы логично, если бы Российская православная церковь сама стала инициатором создания поместной православной церкви в Украине, но в Москве выбрали другой путь.

Такое мнение высказал известный политический обозреватель и публицист Виталий Портников, передает издание "Гордон".

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"Независимые православные церкви во многих странах Европы появились где-то от начала XIX до начала XX века. Их же раньше тоже не было. Когда не было независимой Румынии, не было румынской церкви. Не было независимой Болгарии, не было независимой церкви. Когда не было даже независимой Греции, этими территориями руководили из Константинополя, а не из Афин, как сейчас. И таких примеров много", – убеждает эксперт.

По его словам, независимая Украина появилась в 1991 году, и было бы логично, если бы Российская православная церковь сама стала инициатором создания поместной православной церкви в Украине, чтобы быть с ней в совместной молитве и согласии.

Но РПЦ избрала другой путь. Путь, который она всегда выбирала в своей истории, – подмену бога правителем. Службу не Богу, а дьяволу, власти. Это, к сожалению, часто происходит не с выбором русской церкви, я не хотел бы обвинять русскую церковь как таковую, ее прихожан, но российских церковников. Очень часто они попадают в такое дьявольское искушение. И что нам делать? Нам приходится применять нестандартные шаги, чтобы исправить ошибки наших соседей, которые являются по сути историческими ошибками,

– отметил Портников.

В то же время он добавляет, что исправление этих ошибок принесет пользу не только украинскому народу и верующим, но и россиянам.

"Мы избавим их от дьявольского искушения решать что-то за ближнего", – подчеркнул Портников.

Напомним, 19 апреля Верховная Рада приняла постановление об обращении президента Петра Порошенко к Вселенскому патриарху Варфоломею относительно предоставления автокефалии Украинской православной церкви. Впоследствии Вселенский Патриархат начал процедуры, необходимые для предоставления автокефалии Украинской православной церкви.

