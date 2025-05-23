Об этом в пятницу, 23 мая, сообщила "Украинская правда" со ссылкой на информированных собеседников в ближайшем окружении и правоохранительных органах, передает 24 Канал.

Смотрите также Убийство экс-советника Януковича Портнова в Испании: все, что известно

С кем встречался Портнов

По данным трех собеседников УП, Портнов находился в Украине в период 17 – 18 мая и встречался с топ-чиновниками, ответственными за работу правоохранительных органов.

Напомним, экс-советника Януковича убили утром среды, 21 мая, у ворот американской школы в элитном районе Мадрида Посуэло. По предварительным данным, было несколько выстрелов из огнестрельного оружия – 4 в область груди и еще 1 в голову.

В Испании продолжается расследование. Основной версией считают заказное убийство с политическим или экономическим мотивом. На месте происшествия полиция обнаружила 9 гильз. Правоохранители отмечают, что стрелок действовал профессионально, вероятно, с поддержкой сообщников.

Смерть Портнова подтвердили также в Силах безопасности и обороны.