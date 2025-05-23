Портнов перед убийством был в Украине и встречался с топчиновниками, – УП
- Андрей Портнов, бывший советник Виктора Януковича, посетил Украину перед своим убийством в Мадриде.
- По данным УП, Портнов мог встречаться с топчиновниками, ответственными за работу правоохранительных органов.
За несколько дней до собственного убийства в Мадриде Андрей Портнов был в Украине. Бывший советник украинского президента-беглеца Виктора Януковича мог встречаться с топчиновниками.
Об этом в пятницу, 23 мая, сообщила "Украинская правда" со ссылкой на информированных собеседников в ближайшем окружении и правоохранительных органах, передает 24 Канал.
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С кем встречался Портнов
По данным трех собеседников УП, Портнов находился в Украине в период 17 – 18 мая и встречался с топчиновниками, ответственными за работу правоохранительных органов.
Напомним, экс-советника Януковича убили утром среды, 21 мая, у ворот американской школы в элитном районе Мадрида Посуэло. По предварительным данным, было несколько выстрелов из огнестрельного оружия – 4 в область груди и еще 1 в голову.
В Испании продолжается расследование. Основной версией считают заказное убийство с политическим или экономическим мотивом. На месте происшествия полиция обнаружила 9 гильз. Правоохранители отмечают, что стрелок действовал профессионально, вероятно, с поддержкой сообщников.
Смерть Портнова подтвердили также в Силах безопасности и обороны.