Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Los Replicantes.

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Новые детали убийства Портнова

Портнова окружили двое или трое нападавших. Они в итоге совершили 5 выстрелов, в частности в голову, чтобы не оставить Портнову шанса выжить.

Полиция расследует дело. Нападение имеет под собой долговые или политические причины. Правоохранители считают, что нападение было делом рук профессиональных убийц. Один из них сбежал в район Каса-де-Кампо, его разыскивают.

Неизвестно, как давно Портнов жил в Испании, но его дом расположен совсем рядом с учебным центром, вблизи которого произошло убийство.

Напомним, в Испании застрелили бывшего советника Виктора Януковича Андрея Портнова. Источники агентства сообщили, что неизвестный стрелок или стрелки застрелили Андрея Портнова утром среды у ворот американской школы в богатом районе Мадрида Посуэло.