Жил недалеко от места нападения: СМИ рассказали новые детали убийства Портнова
- Андрея Портнова в Испании убили профессиональные убийцы, которые произвели 5 выстрелов, в том числе в голову, недалеко от его дома.
- Полиция расследует дело, рассматривая долговые или политические мотивы нападения, подозревая, что один из нападавших скрылся в районе Каса-де-Кампо.
Портнова в Испании убили профессиональные убийцы. Он жил неподалеку от школы, где произошло нападение.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Los Replicantes.
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Новые детали убийства Портнова
Портнова окружили двое или трое нападавших. Они в итоге совершили 5 выстрелов, в частности в голову, чтобы не оставить Портнову шанса выжить.
Полиция расследует дело. Нападение имеет под собой долговые или политические причины. Правоохранители считают, что нападение было делом рук профессиональных убийц. Один из них сбежал в район Каса-де-Кампо, его разыскивают.
Неизвестно, как давно Портнов жил в Испании, но его дом расположен совсем рядом с учебным центром, вблизи которого произошло убийство.
Напомним, в Испании застрелили бывшего советника Виктора Януковича Андрея Портнова. Источники агентства сообщили, что неизвестный стрелок или стрелки застрелили Андрея Портнова утром среды у ворот американской школы в богатом районе Мадрида Посуэло.