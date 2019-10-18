Портнов атакує: чи може захитатися крісло під генпрокурором Рябошапкою?

Одіозний юрист Андрій Портнов вже "воює" не лише з попередньою владою Порошенка, а й з командою Зеленського.

Днями будівлю Генпрокуратури на столичній вулиці Різницькій відвідала міністр юстиції часів Януковича, екс-нардеп почившій у бозі "Партії регіонів" Олена Лукаш. У ГПУ їй було вручена уточнена підозра у справі, заведеній ще в 2015-му, яку надалі "заморозили".

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У чому суть історії, де головною фігуранткою є Лукаш? Акурат після Революції Гідності щодо колишньої депутатки ЄС ввів персональні фінансові санкції. Незабаром після цього ГПУ було порушено справу про розкрадання бюджетних коштів, виділених свого часу Мін'юсту на дослідження, що стосуються євроінтеграції. Сума завданих збитків – 2,5 мільйона гривень. Міністр юстиції Лукаш нібито діяла у складі організованої злочинної групи з 10-ти чоловік, які "розпиляли" між собою кошти, передбачені на дослідницьку програму. Тоді Євросоюз в особі Федеріки Могеріні отримав підстави для продовження санкцій, а сама Лукаш була взята під варту, з-під якої вийшла гранично швидко, після внесення опоблоківцем і колишнім регіоналом Вадимом Новинським застави у розмірі понад 5 мільнів гривень.

У 2016 році справу проти Лукаш було призупинено – не закрито, як пишуть тепер багато проросійських ЗМІ. На той момент генеральний прокурор Юрій Луценко пояснив це так:

Слідчий повинен довести прокурору достатність доказів. Самого революційного бажання посадити людину недостатньо. У справі Лукаш, яку я персонально заслуховував, є зібрані докази, але заступник, який бере на себе юридичну відповідальність за притягнення до кримінальної відповідальності, вважає, що їх недостатньо.

Чи достатньо зібраних доказів наразі – питання. Наше джерело в Генпрокуратурі стверджує, що обвинувальний "пакет" щодо Лукаш був повністю укомплектований ще в 2016 році, але в силу тісних "партнерських" відносин тоді ще президента Порошенка з головним фінансовим донором "Опоблоку" Ринатом Ахметовим, справу хоч і не спустили на гальмах, але відклали в довгий ящик, який зараз вирішив відкрити генпрокурор Руслан Рябошапка.

Олена Лукаш на інформацію про "запрошення" в ГПУ відповіла у властивому їй стилі:

Коротше. Шукали і ловили мене з 2014 року при Махніцькому, Яремі, Шокіну, Севруку, Луценко, але знайшли при Рябошапці. Ну і добре. Весна таки прийшла. До зустрічі, нова команда. А я впораюся. Зі мною мої друзі. І мішень тепер не я. А ви (генпрокурор Рябошапка – Прим. ред.).

Андрій Портнов і Олена Лукаш

Гранично оперативно в гру вступив і відомий Андрій Портнов, давній соратник Олени Лукаш. Портнов, який є автором більшості позовних заяв про нібито скоєні злочини представниками минулої влади (зокрема, Петром Порошенком) настільки обурився "воскресінням" справи Лукаш, що, не підбираючи слів, заявив, звертаючись до Володимира Зеленського:

Шановний пане президенте! Ми провели консультації з багатьма відомими людьми, які підтримали вас на виборах, і закликаємо вас попросити генерального прокурора про відставку за професійну непридатність.

Той, кого Портнов називає "багатьма відомими людьми", за нашою інформацією, є одна людина – опальний олігарх Ігор Коломойський. Цікаво, що, як стверджують наші джерела в президентському Офісі, з олігархом Портнов говорив не особисто, а за посередництва глави ОП Андрія Богдана. І це при тому, що за часів Януковича Портнов, за нашою інформацією, періодично розмовляв з Коломойським, і розмови більше нагадували звіти молодшого (ним був тодішній топ-чиновник АП) про виконану роботу перед своїм шефом (яким виступав Ігор Валерійович).

Але вплив Портнова вже не той, і він позбувся "доступу до тіла". В результаті йому доводиться діяти через своїх давніх товаришів. Тут доречно нагадати, що в одному зі своїх нечисленних інтерв'ю Богдан відкрито назвав Портнова своїм другом, але при цьому підкреслив, що "його (Портнова – Прим. ред.) в Зе-команді не буде": мовляв, категорично проти виступає особисто президент. До слова, в ході нещодавнього прес-марафону Зеленський так висловився про Портнова: "Я бачив його, може, 5 років тому один раз в житті випадково. Я не спілкуюся з ним по телефону. Ми не знайомі, і він не є частиною моєї команди".

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У відповідь Портнов, звертаючись начебто до абстрактних "державних начальників", закликав їх не цуратися і не соромитися його прізвища і пригрозив симетричним процесом.

Втім, з "симетричним процесом" Портнов поки що не поспішає – зайнятий атакою на Рябошапку:

Звертаюся до генерального прокурора. Шановний пан прокурор, я відводжу вам дуже коротку кар'єру з двох причин. По-перше, ви не відповідаєте займаній посаді, а по-друге, ви стали озиратися по сторонах на порохоботів, за місяць розвалили прокуратуру і повністю злили справи щодо попереднього політичного режиму. Готуйтеся до дембелю.

Віктор Янукович і Андрій Портнов

Зараз, на думку політолога Кирила Сазонова, для президента настав час "Х": "Якщо влада прогнеться – значить, Офіс президента вже зовсім не самостійна структура і Генпрокуратура теж, а російська агентура легко смикає їх за ниточки".

"Стаття, яку інкримінують Лукаш – чиста корупція. Там немає складних схем, комбінацій, тиску через натяки – там все просто для обвинувача з першого курсу юрфаку. Розкрадання державних коштів – гранично просто. Ще в 2017-му начальник департаменту спеціальних розслідувань ГПУ Сергій Горбатюк заявляв, що справа завершена, однак його почали гальмувати, і тиснути на виконавців. Верхівка Генпрокуратури хід справи в суд блокувала", – зазначає експерт.

Поки Портнов домагався переслідування представників попередньої влади, на його активність багато хто дивився крізь пальці і навіть схвалював. Але тепер ми бачимо вже спроби захистити колишніх посадових осіб від звинувачень в корупції. Більш того, ми бачимо прямий ультиматум генпрокурору і президенту. Чи не перебір? Це наш президент і його креатура генпрокурор. Якщо влада не відреагує, це буде сигнал всім, що Андрій Портнов тепер реально вирішує всі питання, – резюмує Сазонов.

Влада поки що на нервові рефлексії Портнова не реагує. Взагалі. Ніяк. Щоденні відверто істеричні пости в соцмережах Андрія Портнова, адресовані вищому керівництву країни і безпосередньо генпрокурору не коментує ніхто – ні його "давній друг" Богдан, ні Рябошапка, ні, тим більше, Зеленський. Саме від позиції останнього і залежить подальша кар'єрна доля Рябошапки, якого він в скандально відомій бесіді з президентом США Трампом називав "стовідсотково своєю людиною". Для звільнення Рябошапки в Раді потрібно зібрати як мінімум 226 голосів "за". В активі умовної групи Коломойського в "Слузі народу", яка підтримує Портнова, налічується близько 35 осіб. Тобто, без "добра" Зеленського ні про яку відставку генпрокурора і мови бути не може.

"Генпрокурор не сонце – всіх не обігріє і він не сто доларова купюра, щоб всім подобатися. Він просто робить те, що повинен. Наскільки мені відомо, президент повністю задоволений його роботою і питання про ймовірну відставку навіть не розглядає. Що стосується заяв Портнова... Вибачте, а хто він взагалі такий? Він – звичайний юрист. Ну, хоче людина виділитися і попіаритися – вперед, йому ніхто не заважає. Портнов – дуже токсичний персонаж і краща зброя проти нього – повний ігнор", – зазначає off record один з нардепів від " Слуги народу", близький до Зеленського.

А тим часом Олена Лукаш вирішила діяти за принципом: кращий захист – це напад. Напередодні свого візиту в ГПУ, вона написала заяву до Державного бюро розслідувань (ДБР) про кримінальне правопорушення генпрокурора.

Він (Рябошапка – Прим. ред.) незаконно призначив двох своїх заступників, а саме Віталія Каська і Віктора Чумака. Чинний на той момент закон про прокуратуру вимагав проведення конкурсу та інших процедур, які були проігноровані генпрокурором і його поплічниками, що дає нам підстави вважати, що в його діях є ознаки злочинів, – заявляє Лукаш.

У ДБР поки що не коментують, відкрили за її заявою провадження чи ні. Проте раніше саме ця структура активно просувала і розкручувала всі позови, автором яких є неодноразово згаданий вище Андрій Портнов.

Втім, у будь-якому випадку дії тандему Портнов/Лукаш більше скидаються на "білий шум". Скандали і публічні звернення до правоохоронних органів потрібні колишнім членам команди Януковича для того, щоб шантажувати Банкову. Поки що – безрезультатно...

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