Генерал армии и экс-руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж в разговоре с 24 Каналу объяснил, что за убийством Андрея Портнова стоят профессиональные киллеры. В испанской полиции рассматривают несколько версий убийства экс-политика.

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Есть две вероятные версии относительно убийства Портнова

Украинского юриста и экс-нардепа Андрея Портнова застрелили возле частной школы в престижном квартале Мадрида. К медикам позвонил прохожий, который и увидел Портнова без сознания. Травмы экс-политика были несовместимы с жизнью, поэтому он умер на месте.

Очевидно, что это совершили киллеры возле частной школы, куда Портнов завел двух дочерей. Он разговаривал по телефону, когда киллеры, которые передвигались на мотоцикле, выстрелили в шею, голову и грудь Портнова. Это заказное убийство, которое выполнили профессионалы,

– подчеркнул Николай Маломуж.

Поскольку убийство произошло вблизи школы, событие получило широкий резонанс в самой Испании. На момент, когда в Портнова стреляли, занятия в учебном заведении уже начались, поэтому преподаватели и ученики были в безопасности. Впрочем, некоторые родители сразу забрали детей. По словам свидетелей, тело Портнова лежало в нескольких метрах от входа в школу.

"Сейчас есть две версии: материальные противоречия, потому что у Портнова были определенные финансовые проблемы и долги; или же убийство имело политический мотив. Есть оппоненты, которые конфликтовали с Портновым на стратегическом, идеологическом и даже юридическом уровне. Известно, что Портнов был причастен к разработке нормативных актов по ограничению прав человека, особенно в период Евромайдана. Это могла быть месть", – отметил экс-разведчик.

Напомним, что Портнов был одним из инициаторов законодательных актов, которые позволяли арестовывать и применять оружие против участников Евромайдана. Кроме того, ранее, в 2012 году Портнов разработал новый Уголовно-процессуальный кодекс, который помог Януковичу установить тотальный контроль над судьями, а также подготовил ряд юридических правок, которые наделяли тогдашнего президента фактически абсолютной властью в Украине.

"Думаю, наши следственные органы будут сотрудничать с мадридской полицией. Вероятно, Портнов не лишился гражданства Украины, поэтому мы имеем право вести собственное следствие вместе с правоохранителями Испании", – добавил Маломуж.

Заметим, что сейчас подозреваемых в убийстве Портнова разыскивают. Свидетели предоставили полиции описание нападавших, расследование продолжается.