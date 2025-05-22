Был ценным активом России: экс-сотрудник СБУ разобрал ключевые версии убийства Портнова

В среду, 21 мая, в пригороде Мадрида Посуэло-де-Аларкон неизвестные застрелили бывшего советника беглого президента Виктора Януковича Андрея Портнова. Вероятно, за ним наблюдали в течение нескольких дней или даже недель.

Это была хорошо спланированная слежка, в которой, очевидно, участвовали не один, а несколько человек. Бывший сотрудник СБУ Иван Ступак в эфире 24 Канала отметил, что пока есть только предположения и версии относительно того, кто может стоять за этой ликвидацией.

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Российский след

Некоторые предполагают, что это могла быть операция российских спецслужб. Но здесь возникает логичный вопрос: с какой целью.

Давайте поиграем в конспирологию, представим на секунду, что россияне его ликвидировали, хотя они могли бы действовать иначе,

– подчеркнул Ступак.

Например, вызвать Андрея Портнова к себе под видом срочной встречи, арестовать, отправить в СИЗО, а впоследствии – в тюрьму. В результате – он погибает как российский оппозиционер Алексей Навальный.

Одна из гипотез – убийство имело целью дискредитировать Украину, якобы украинские спецслужбы провели стрельбу в испанском городке рядом со школой, рискуя жизнью гражданских. Это могло бы подорвать дипломатические отношения Украины с Испанией, ЕС и НАТО.

Но таким образом Россия теряет гораздо больше, чем может получить. Надо признать, что Портнов оставался очень ценным активом России,

– подчеркнул бывший сотрудник СБУ.

Портнов имел влияние на ряд процессов в Украине во времена своего пребывания у власти, сохранял связи с представителями судейского корпуса и правоохранительных органов, которым в свое время помог с карьерой или избежанием уголовного преследования.

Его даже рассматривали как одного из потенциальных кандидатов на руководящие должности в случае успеха российского вторжения – рядом с бывшим министром образования и науки Дмитрием Табачником, экс-народным депутатом Олегом Царевым, экс-главой СБУ Александром Якименко.

Другие версии

Теоретически, это могли сделать украинские спецслужбы, которые имеют опыт успешных операций – более 20 подтвержденных ликвидаций на оккупированных территориях и даже в пределах России.

Еще один возможный сценарий – акт мести от украинцев или граждан других стран, которые поддерживают Украину и оказались рядом с Портновым в Испании. Речь идет о людях, которые не имеют связей со спецслужбами, но имели личную ненависть к бывшему чиновнику.

Также нельзя исключать вероятность экономического мотива. Портнов участвовал в многочисленных бизнес-процессах, решал коммерческие конфликты, возможно, кому-то навредил – забрал бизнес, оставил без денег или "кинул".

Возможно, долги, но это укладывается больше в экономический характер: что-то не поделили; что-то поделили, но неправильно – кому-то больше, кому-то меньше, кто-то остался обиженным,

– отметил Иван Ступак.

Сейчас расследование ведет испанская полиция. Насколько быстро будут установлены виновные – отдельный вопрос.