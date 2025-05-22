Портнов незадолго до убийства перемещал активы, чтобы избежать их конфискации, – El Pais

Бывший соратник Януковича Андрей Портнов незадолго до убийства переписал элитную недвижимость на детей. Вероятно, таким образом он пытался избежать конфискации в случае санкций или возбуждения уголовного дела.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на El Pais.

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Какие финансовые операции проводил Портнов перед убийством

Пока мало что известно о жизни и связях Портнова в Мадриде. Однако журналистам удалось узнать, что перед убийством он совершил несколько финансовых и имущественных операций.

Например, несколько месяцев назад Портнов обратился в мадридскую нотариальную контору, чтобы переписать на своих детей особняк на окраине Киева, в Козине, на берегу Днепра, стоимостью 2,5 миллиона евро. Возможно, таким образом он пытался "скрыть недвижимость или избежать ее конфискации в случае применения санкций или уголовного преследования".

В издании также напомнили, что в декабре 2021 года правительство США ввело санкции против Портнова, они включали запрет на въезд в Соединенные Штаты и заморозку всех его финансовых активов в американских банках.

Кроме того, Портнов попал в список лиц, на которых распространяется так называемый "Акт Магнитского", принятый в США и направленный против иностранцев, обвиняемых в масштабной коррупции и нарушениях прав человека. На этом фоне интересным выглядит, что его дочери ходили в американскую школу в Мадриде, в районе Посуэло-де-Аларкон, куда он сам их ежедневно возил.