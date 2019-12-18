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      Портрет "дедушки в нацистской форме" довел владельцев и посетителя австрийского отеля до суда

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      В австрийской гостинице висел портрет мужчины в форме со свастикой / Иллюстративное фото

      В австрийском Тироле между владельцами гостиницы и его посетителями разгорелся нешуточный спор. Дело дошло даже до суда – и все из-за портрета родственников хозяев отеля, которые висели в помещении.

      Внимательный посетитель заметил, что на одной из картин изображен мужчина в форме с символом свастики. Из-за этого на сайтах Booking и TripAdvisor он оставил отзывы, в котором раскритиковал портрет "дедушки-нациста". Об этом сообщает The Guardian.

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      После регистрации в отеле гость и его жена заметили две картины на стене у входа в здание. На одной из них был молодой человек в форме с орлом и значком свастики, на другой – пожилой человек.

      В своем комментарии мужчина указал: ему было "противно видеть национал-социалистов, которых публично почитают в отеле".

      Впрочем, владельцы попросили туристические сайты удалить комментарии и обратились в суд с жалобой на то, что описание "нацистский дедушка" было клеветническим и дискредитирующим, поскольку мужчина на фотографии в форме с символикой нацистов "был лишь членом Вермахта с 1935 по 1945 год".

      Иную картину владельцы вообще назвали портретом своего дяди.

      Сначала областной суд Инсбрука постановил, что заинтересованность владельцев отеля в защите своей репутации перевешивает над правом гостя на свободу слова.

      Однако, исследуя личности этих двух мужчин на фотографиях в Немецком национальном архиве Берлина, гость нашел доказательства того, что оба мужчины действительно вступили в нацистскую партию, в 1941 и 1943 годах соответственно.

      В конце суд Инсбрука принял решение отменить свое предыдущее решение. Там заявили: членство в партии двух мужчин и явно видимая свастика является достаточным доказательством для подтверждения жалобы гостя о том, что гостиница "уважает бывшего члена семьи – нациста".

      Владельцы отеля также должны покрыть судебные расходы своих бывших гостей. Сумма составляет почти 10 тысяч евро.

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Решение суда История Австрия
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