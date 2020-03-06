Портретом Зеленского в рушниках украсили одесскую СТО

В Одессе на одной из станций технического обслуживания автомобилей повесили портрет президента Владимира Зеленского. Его украсили вышитым рушником.

Портрет шестого президента повесили в комнате заказов и ожидания для клиентов, о чем написал в Фейсбуке одессит Дмитрий Кузаконь.

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Он поинтересовался у сотрудников СТО, троллинг ли это, но они ответили, что это – их видение.

Очень верим, что он другой, чем все предыдущие,

– ответили работники СТО.

Также они добавили, что решение Зеленского оставить на посту главы МВД Арсена Авакова неправильное. Работники отметили: "Не хочется больше видеть старое коррупционное дерьмо в руководстве страны. Не понимаю, почему он и другие еще не за решеткой".

Реакция пользователей в комментариях была разнообразной. Одни спрашивали, почему перед "иконой" никто не молится, а другие в агрессивной форме говорили, что это уже слишком.

Отметим, что ранее портрет Зеленского повесили в лифте. Таким образом шутники хотели увидеть, каким является отношение обычных людей к своему президенту. Большинство людей, увидев портрет Зеленского, смеялись. Правда, один человек возмутился, обозвал этот "прикол" "идиотизмом" и попытался отодрать портрет от стены.