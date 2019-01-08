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      "Порту" усилил состав трехкратным победителем Лиги чемпионов

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      Пепе перешел в "Порту"
      Пепе перешел в "Порту" / ФК "Порту"

      Центральный защитник Пепе перешел в португальский "Порту". Футболист уже в свое время выступал за этот клуб.

      Как сообщается на официальном сайте "Порту", соглашение с игроком рассчитано до 30 июня 2021 года. До этого последним клубом Пепе был турецкий "Фенербахче", куда он перешел летом 2017 года. Зимой 2019 года клуб и игрок расторгли соглашение, поэтому "Порту" Пепе перешел на правах свободного агента.

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      Стоит отметить, что Пепе выступал за "Порту" в течение трех сезонов – с 2004 до 2007 года. За это время дважды выигрывал чемпионаты страны и розыгрыши национального Кубка. В 2004 году стал в составе "Порту" обладателем Межконтинентального кубка. После этого перебрался в мадридский "Реал", за который выступал следующие 10 лет. Именно с испанским клубом Пепе трижды выигрывал Лигу чемпионов, а также чемпионат и Кубок Испании. В составе сборной Португалии выигрывал Чемпионат Европы 2016 года. При этом Пепе родился в Бразилии, а португальское гражданство принял в 2007 году.

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      Теги: Спорт Футбол Трансферы
      Источник: 24 Канал
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