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Португалия – Испания: видео голов и моментов матча Чемпионата мира

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Португалия – Испания: видео голов и моментов матча Чемпионата мира 2018
Португалия – Испания: видео голов и моментов матча Чемпионата мира 2018

Сборные Португалии и Испании встретились уже в первом туре Чемпионата мира 2018 года. Уже в начале матча в ворота сборной Испании был назначен пенальти, который реализовал Криштиану Роналду

Его на штрафной площадке сбили защитники сборной Испании, и судья сразу же указал на 11-метровую отметку.

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Именно с пенальти Роналду и забил первый гол в этом матче.

Гол Роналду из пенальти в ворота Испании

Сравнял счет Диего Коста. Ему не помешал один защитник, который был с ним один на один, а затем и еще один, который пришел на помощь. Пробил форвард сборной Испании точно в угол ворот Руи Патрисиу. Правда перед тем бразилоиспанець ударил в лицо Пепе. Однако судья не заметил этот эпизод.

Видео гола Диего Косты в ворота Португалии

Теги: ЧМ 2018 – видео голов матчей Чемпионата мира по футболу 2018 Чемпионат мира по футболу - 2018 Новости спорта
Источник: 24 Канал
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