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Португалия обыграла Марокко благодаря единственному голу Роналду

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Португалия – Марокко результат Чемпионата мира
Португалия – Марокко результат Чемпионата мира

Сборные Португалии и Марокко открывали игровой день 20 июня на Чемпионате мира.

Начала Португалия довольно мощно. И забила гол уже на четвертой минуте. После розыгрыша углового последовал навес от Моутиньо в штрафную площадку, и головой пробил Криштиану Роналду точно по воротам. Защитник на мгновение не успел выбить мяч ногой.

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Такой раний гол, как и в матче против Испании, мог подарить болельщикам надежду, что в игре будет забито немало голов. Но не сложилось. Хотя моменты возникали вблизи обоих ворот. Особенно старался бывший динамовец Юнес Беланда. Но после его ударов в рамках ворот сборной Португалии надежно играл Руи Патрисио.

До конца матча марокканцам так и не удалось отличиться. Португальцы тоже больше в этом матче не забивали.

Стоит отметить, что гол, забитый Роналду, сделал его лучшим бомбардиром европейских сборных. Теперь на счету португальца 85 голов в матчах за национальную сборную. Лучший показатель в мире только у иранца Али Даеи, который отличился 109 раз.

Португалия – Марокко 1:0

Гол: Роналду, 4

Теги: Чемпионат мира по футболу - 2018 Новости спорта ЧМ 2018 – результаты матчей Чемпионата мира по футболу 2018
Источник: 24 Канал
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