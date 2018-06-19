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Португалия – Марокко: букмекеры назвали фаворита матча Чемпионата мира

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Португалия – Марокко прогноз на матч Чемпионата мира
Португалия – Марокко прогноз на матч Чемпионата мира

После невероятного матча Испании и Португалии, а также неожиданного поражения Марокко от Ирана, букмекеры оценили их шансы на победу в очной встрече.

В William Hill предпочтение отдали сборной Португалии. Коэффициент на их победу – 1,61. Что касается Марокко, то победа этой сборной оценена в 5,80. Ничья – 3,70.

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После хет-трика в ворота сборной Испании, мало кто сомневается, что Криштиану Роналду может отличиться в этом матче. На гол в ворота Марокко в его выполнении стоит коэффициент 1,80. Для примера следующий среди португальцев – Андре Силва с коэффициентом 2,70. Среди игроков сборной Марокко больше всего шансов – у Аюба Эль-Каабе и Халида Бутаиби – по 4,00.

По количеству голов, то "тотал больше 1,5" получил 1,40, а "тотал больше 2,5" – 2,20.

Стоит отметить, что ставка "Криштиану Роналду забьет и Португалия выиграет" принимается с коэффициентом 2,30.

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Букмекеры из PariMatch оценили победу сборной Португалии в 1,65. Победа Марокко получила еще больший коэффициент, чем в предыдущей конторе – 6,50. Ничья – 3,60.

Относительно количеству голов, то эксперты считают, что в матче может быть 2-3 гола – коэффициент 2,01. 0-1 гол оценены в 2,80. Четыре и более гола – 4,40. При этом "индивидуальный тотал больше 2,0 Португалия" – 3,15, в то время как "индивидуальный тотал больше 2,0 Марокко" – 15,00.

В точных счетах, то победа Португалии 3:0 имеет такой же коэффициент, как и победа Марокко 1:0 – 11,5.

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Еще больший коэффициент на победу Марокко в "Фаворит" – 7,00. Победа Португалии – 1,64. Ничья – 3,65.

Вероятность гола, по мнению экспертов, довольно большая – "тотал больше 0,5" – 1,08, а "Тотал больше 1,5" – 1,40. Традиционно гол в исполнении сборной Португалии более вероятен "индивидуальный тотал больше 0,5 Португалия" – 1,17, а "индивидуальный тотал больше 0,5 Марокко" – 1,92.

При этом вероятность того, что в этой игре отметится только одна команда, значительно выше, чем гола в исполнении обеих сборных. На голы Португалии и Марокко ставка 2,35. Если же ни одна из них не забьет – 1,56.

Теги: Чемпионат мира по футболу - 2018 Новости спорта ЧМ 2018 – анонсы и обзоры матчей Чемпионата мира по футболу 2018
Источник: 24 Канал
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