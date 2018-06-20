Португалия – Марокко: видео голов и моментов матча

Сборные Португалии и Марокко на Чемпионате мира голы начали забивать со старта. Первое взятие ворот состоялось уже на 4-й минуте матча.

Его автором стал Криштиану Роналду. Португалец головой замкнул навес после того, как его партнеры разыграли угловой. Защитник ногой пытался выбить мяч, но игрок "Реала" опередил его.

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Это уже четвертый гол Роналду на Мундиале.

Гол Ронаду в ворота Марокко