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      Португалия – Польша: где смотреть онлайн матч Лиги наций

      17 Читати новину українською
      Португалия – Польша смотреть онлайн матч Лиги наций
      Португалия – Польша смотреть онлайн матч Лиги наций

      Матч между сборными Польши и Португалии во вторник, 20 ноября, станет последним матчем в элитной группе. Однако он уже не будет иметь никакого турнирного значения для сборных. Поэтому в этой игре возможны эксперименты с составом от обоих наставников. Увидеть этот матч можно будет и в Украине.

      Матч Лиги наций Португалия – Польша смотреть в Украине можно будет на телеканале "Футбол 1". Начало трансляции в 21:35, сам матч начнется в 21:45.

      Читайте также: Лига наций: видео голов и результаты матчей 19 ноября

      Смотреть онлайн матч Португалия – Польша можно на сайте видеосервиса Oll.tv. Трансляция начнется в 21:45. Но стоит отметить, что доступ к видео (прямые трансляции и обзоры матчей) на этом сайте платный. За месячный абонемент придется заплатить 69 гривен. Или можно купить доступ на 24 часа за 39 гривен. Кроме того, на сайте следует зарегистрироваться.

      Видео голов и обзор матча Португалия – Польша – на сайте 24 канала.

      Напомним, матч между сборными Португалии и Польши состоится во вторник, 20 ноября. Начало встречи в 21:45.

      Теги: Спорт Футбол Лига наций
      Источник: 24 Канал
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