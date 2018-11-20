Матч между сборными Польши и Португалии во вторник, 20 ноября, станет последним матчем в элитной группе. Однако он уже не будет иметь никакого турнирного значения для сборных. Поэтому в этой игре возможны эксперименты с составом от обоих наставников. Увидеть этот матч можно будет и в Украине.

Матч Лиги наций Португалия – Польша смотреть в Украине можно будет на телеканале "Футбол 1". Начало трансляции в 21:35, сам матч начнется в 21:45.

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Смотреть онлайн матч Португалия – Польша можно на сайте видеосервиса Oll.tv. Трансляция начнется в 21:45. Но стоит отметить, что доступ к видео (прямые трансляции и обзоры матчей) на этом сайте платный. За месячный абонемент придется заплатить 69 гривен. Или можно купить доступ на 24 часа за 39 гривен. Кроме того, на сайте следует зарегистрироваться.

Видео голов и обзор матча Португалия – Польша – на сайте 24 канала.

Напомним, матч между сборными Португалии и Польши состоится во вторник, 20 ноября. Начало встречи в 21:45.