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      Телеканал новостей 24 Блоги Алексей Чибисов
      ВЗРЫВ В МАГНИТОГОРСКЕ ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ
      Алексей Чибисов

      Порятунку немає: терористів "ДНР" та "ЛНР" косить невиліковна хвороба

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      Як в "ЛДНР" Новий рік святкували
      Як в "ЛДНР" Новий рік святкували

      Починати Новий рік треба тільки з хороших новин, а вони в мене є. Як і передбачалося, на окупованих територіях свято почалося зовсім не 31-го грудня ввечері, а набагато раніше.

      Втім, посилення режиму через черговий "наступ ЗСУ", який прогнозували обнюхані ватажки "ДНР" та "ЛНР" по-новороськи, набухатись особистому складу ЗС РФ та місцевим найманцям не давали. Численні "корпоративи" зазвичай закінчувались після однієї-двох пляшок та п'яної стрілянини у повітря "по укропах".

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      Кардинально змінилася ситуація саме у новорічну ніч, коли на всі заборони окупанти наплювали остаточно. Та й керівництво російських військ аж ніяк не могло протистояти бажанню свинів знайти в багнюці горілку. Отже тепер маємо таку статистику. Якщо до 31 грудня у лікарні Донецька привозили до 10 напівмертвих від алкоголю тіл "ополченців", за перші два дні тільки до реанімацій окупованого обласного центру госпіталізували близько двох сотень ватних "воїнів". Але ж це лише верхівка айсбергу.

      Згідно із донесеннями командування, на ранок 2 січня небоєздатними вважалося близько 40% особистого складу підрозділів. По 30-40 людей з кожної роти не могли не тільки взяти до рук зброї, але й банально піднятися з ліжка – настільки напилися "диряві". Та ж сама ситуація й на Луганщині.

      Цікаві цифри й серед втрат від боротьби із пойлом. Вже 50 окупантів виїхали до "Мотороли" через отруєння контрафактом. Хоча, у "ДНР", "ЛНР" та Росії й акцизні товари роблять так, немов на меті не затьмарити останні думки опущених на дно спиртом, а отруїти їх без права на вилікування. Отож бухала більшість бойовиків здебільшого не саморобне, а куплене у всіляких колишніх АТБ, які називаються "Народними" та "Першими республіканськими".

      Рік тому відзначилася жінка Захарченка, яка поставила терористам технічний спирт замість горілки. Так сталося й цьогоріч. Тільки герої історії змінилися – наразі виробництвом фунфириків для "неімущих понаїхавших" займається нове керівництво "динири". Вони й закупили величезну та дешеву партію отрути для того, щоб зробити з неї "горілку" для плебсу. Тільки от цікаво, що цією фігнею ніхто з мирних жителів не отруївся, адже навіть у дуже скрутні часи місцеві шахтарі знаходять гроші на якісніший алкоголь, а найдешевшим смакують лише опущені ще до приїзду на Донбас окупанти.

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      А взагалі-то кажуть: як зустрінеш Новий рік, так його і проведеш. Судячи з усього, потерпати від похмілля наступні 12 місяців будуть ну дуже багато загарбників.

      Автор: Алексей Чибисов
      Теги: Публикации Новости политики Водка Новогодние праздники Новости Донецка Новости Луганска
      Источник: 24 Канал
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