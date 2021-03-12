В течении 12 марта в Одесской области утром и днем ожидаются сильные порывы ветра. Объявлено штормовое предупреждение І уровня опасности.

В ближайшие часы ожидают порывы ветра 17 – 21 метр в секунду. Также предупредили о дожде и даже небольшом снеге.

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Какой будет погода в Одессе

В течение дня в Одессе будет облачно с прояснениями. Температура ночью – 1...3 градуса мороза, а днем– +3...+5 градусов тепла.

В целой области также ожидаются небольшие осадки. Температура ночью 1...6 градусов мороза, а днем– +2...+7 градусов. На автодорогах области видимость во время осадков – 1 – 2 километра.

Также предупредили о гололедице на дорогах.



Штормовое предупреждение в Украине / Фото Гидрометцентр

Первые последствия непогоды

В сети сообщают, что уже начали падать деревья. В частности, на улице Пастера на машину упала ветка.

Кроме того, опубликовали, как бушует море.

Обратите внимание! В Киевской области и столице ожидают резкое ухудшение погоды. Мэр Киева призвал руководителей предприятий и организаций сократить рабочий день. Это нужно, чтобы разгрузить транспорт и уменьшить пробки на дорогах.