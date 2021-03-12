Порывы ветра и гололедица: в Одессе объявили штормовое предупреждение
В течении 12 марта в Одесской области утром и днем ожидаются сильные порывы ветра. Объявлено штормовое предупреждение І уровня опасности.
Источник:Укргидрометцентр
В ближайшие часы ожидают порывы ветра 17 – 21 метр в секунду. Также предупредили о дожде и даже небольшом снеге.
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Какой будет погода в Одессе
В течение дня в Одессе будет облачно с прояснениями. Температура ночью – 1...3 градуса мороза, а днем– +3...+5 градусов тепла.
В целой области также ожидаются небольшие осадки. Температура ночью 1...6 градусов мороза, а днем– +2...+7 градусов. На автодорогах области видимость во время осадков – 1 – 2 километра.
Также предупредили о гололедице на дорогах.
Штормовое предупреждение в Украине / Фото Гидрометцентр
Первые последствия непогоды
В сети сообщают, что уже начали падать деревья. В частности, на улице Пастера на машину упала ветка.
Кроме того, опубликовали, как бушует море.
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