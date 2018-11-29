Порывы ветра и сильный мороз: в Украине объявили штормовое предупреждение

В течение 29 – 30 ноября в восточных и южных областях Украины ожидается сильный ветер. Порывы будут достигать 15 – 22 метров в секунду.

Об этом информируют в Укргидрометцентре.

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Так, в Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Донецкой, Луганской, Харьковской областях и в Крыму ожидаются порывы ветра 17 – 22 метров в секунду.

Несмотря на сильный ветер температурные показатели в этих регионах будут несколько выше, чем на остальной территории Украины.

Отметим, что в западных и северных регионах температура воздуха значительно снизится. Днем синоптики прогнозируют там от -7 до -10 градусов, ночью же столбики термометров опустятся до -16 градусов.