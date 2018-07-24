День ангела Ольги: искренние поздравления в прозе и стихах
24 июля отмечается день памяти святой равноапостольной великой княгини Ольги. День ангела Ольги или именины – это день, когда принято поздравлять всех девушек, которые носят это имя. Поздравление с Днем Ольги в прозе и стихах – далее в материале.
Ольга – одно из самых популярных имен в Украине, поэтому у каждого точно есть знакомые, друзья или родственники с таким именем. Не забудьте в этот день поздравить! А чтобы ваши слова не были банальными и простыми – мы собрали искренние поздравления в прозе и стихах.
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Поздравления с Днем ангела Ольги в прозе
Ты носишь имя великой княгини, ты – самая отважная женщина, которая умеет создавать и беречь домашний очаг. Я от всего сердца поздравляю тебя с твоим праздником, желаю тебе любви и женского счастья, пусть они сопровождают тебя всю твою жизнь. Я горжусь знакомством с таким благородным человеком, доброй подругой, хорошей матерью и понимающей женой. Пусть этот день станет для тебя чудесной сказкой, где героями будут твои близкие и любимые люди.
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Именины – это праздник души и тепла, который хранится в сердце человека всю жизнь. Это праздник ангела, который оберегает тебя с рождения и до смерти. Я хочу пожелать твоему ангелу, чтобы у него было как можно меньше работы, а у тебя как можно меньше неприятностей и бед.
Поздравление с Днем ангела Ольги в прозе
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Поздравляю тебя с Днем ангела и хочу, чтобы его молитвами устроились все дела твои, и ты нашла бы покой и здесь, и в будущей жизни. Пусть сам Господь Бог бережет тебя на многие и благие лета. Еще раз с праздником!
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Поздравляю с Днем Ангела! Пусть твой небесный охранник будет всегда с тобой рядом и в минуты радости и в минуты грусти, любви и разводов, ежеминутно, ежесекундно. Когда ты упадешь, он – поднимет, когда ты заплачешь – утешит, когда ты будешь радоваться, он тоже вместе с тобой будет радоваться.
В этот радостный для нас день именно ты – именинница. Мы хотим пожелать тебе, чтобы твой лучший друг, ангел-хранитель, приходил к тебе как можно реже, поскольку друзья, как известно, познаются в беде. Так вот, мы желаем тебе как можно меньше бед и неприятностей, чтобы у твоего ангела-хранителя почти не было работы. А еще желаем тебе радости и счастья, здоровья и успехов на пути, пусть всегда над твоей головой светит солнышко, а за спиной стоит надежный помощник!
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Дорогая моя Ольга! Искренне поздравляю тебя с красивым праздником – Днем ангела. Хочу в этот день пожелать тебе только одного: пусть твой ангел хранитель помогает тебе лететь ... когда твои крылья опускаются вниз.
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В этот день ты празднуешь не свой день рождения, а день рождения своего ангела. Я хочу поздравить его с этой датой. Я не знаю, сколько ему веков, но именно сегодня он самый красивый и прекрасный. А тебе я хочу пожелать, чтобы вы никогда не расставались, чтобы твой ангел всегда был за спиной, оберегая от всех бед и напастей. Я желаю тебе хорошего и верного помощника, который укроет тебя от любой непогоды своим крылом!
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Я вижу перед собой очень хорошего человека. Я хочу пожелать, чтобы в его жизни не было ни одного пасмурного дня! Чтобы ангел оберегал его каждый день, помогал в любых начинаниях, освещал жизненный путь и, при необходимости, прикрывал своим крылом! А еще мне хочется сказать, что этот человек достоин быть лучшим моим другом, я ему желаю, чтобы ты нашла поддержку не только на небе, но и здесь, среди нас, твоих друзей! С днем Ангела тебя
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День ангела есть не у каждого человека. Ты счастлива, у тебя есть маленький друг, который охраняет тебя всю жизнь. И сегодня мы отмечаем его день рождения. Я желаю тебе, чтобы этот пернатый малыш всегда находился рядом, как и все мы, твои друзья. Недаром говорят, что настоящий друг познается в беде.
Поздравление Ольги с нем Ангела в прозе
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Поздравление с Днем ангела Ольги в стихах
В день ангела для тебе, Олю,
Хай щиро посміхнеться світ навколо,
І по безкрайньому життєвім полі,
Розстелить квітами стежину доля!
Нехай, що добре є в житті, ніколи не минає,
А все найкраще ще попереду чекає,
Усе, чого собі бажаєш, теж тобі бажаю,
І ще, і ще, і ще раз з Днем ангела вітаю!
***
Нехай життя, мов пісня,
Лине у любові,
Щасливі дні,
Нехай дарує доля,
Хай ангел-хоронитель дасть,
Наснагу й сильну волю,
З днем ангела вітаєм нині щиро, Оля!
***
Нехай в день ангела красою квітне світ,
Стають життям усі найкращі мрії,
Нехай дарує доля сотню літ,
У щасті й радості, любові та надії!
***
Ніжність небес нехай ангел дарує,
Пензлем чарівним хай в серці малює,
Світлі надії, мрії прекрасні,
Щире кохання, радість і щастя!
Красивые поздравления с Днем ангела Ольги в стихах
***
Як пісня дзвінко ллється,
Хай гарно так живеться,
Хай доля посміхається,
Здоров'я додається,
Хай буде свято на душі,
А серце щастям багатіє,
Хай водограй вирує почуттів,
Збуваються всі мрії!
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***
У кожного є ангел хоронитель,
Що пише книгу нашого життя,
А ще є в небі ангел покровитель,
Що молиться про наше майбуття.
Він був колись людиною, як ми із вами,
І серед людей, таких як ми із вами жив,
Лиш Бога він любив найбільше,
І лиш йому він вірою служив.
Беріть із нього приклад та старайтесь,
Прожити з вірою усе своє життя,
Щоби колись Господь вас міг обняти,
Й сказати: дочко, ти моє дитя!
***
Твоє ім’я Ольга – найкраще із імен,
Яким тебе благословила мати,
І ангел взяв тебе під свій покров,
Щоб до кінця життя оберігати!
Хай він з тобою разом довгий шлях пройде,
З тобою разом хай сумує і радіє,
Ти вір йому, бо він не підведе,
На нього завжди буде й є надія!
***
Хай Олю нашу, ангел вберігає,
І в усьому, завжди, їй допомагає!
Хай тобі Господь із неба,
Додає усе що треба.
Щоб добре серце мала,
І усім допомагала,
Розцвітала, багатіла,
І з роками молоділа.
Друзі щоб добра бажали,
На роботі поважали,
Щоби жити було мило,
Щоб завжди була щаслива!
Стихотворные поздравления Ольги с Днем ангела
***
Здоров'я твоє щоб, як кремінь, було,
І щастя сімейне його берегло,
Щоб радість частіше була на порозі,
Бажаю чарівній привабливій Ользі!
Хай поруч з тобою твій Ангел летить,
Тебе вбереже від біди він повсюди,
І радість дарує тобі кожна мить,
Й Господня любов із тобою прибуде.