В США осудили бывшего спецназовца – "зеленого берета" – за шпионаж для России. Питер Деббинс 15 лет передавал секретную информацию российским спецслужбам.

И именно к такому сроку заключения – 15 годам и 8 месяцам – Деббинса приговорил суд. Не помогли ему даже попытки адвокатов апеллировать к страху разоблачения сексуальной ориентации, чем Россия Деббинсу якобы угрожала.

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Российский шпион Питер Деббинс в США получил приговор

14 мая стало известно, что суд в США вынес приговор по делу бывшего бойца сил специальных операций армии страны Питера Дзибински Деббинса. Мужчину подозревали в многолетнем шпионаже в пользу России.

Следствие установило, что Деббинс с декабря 1996 по январь 2011 – 15 лет – тесно сотрудничал с российской разведкой.

Адвокаты Деббинса в процессе выбрали необычную линию защиты: мол, главное разведуправления России шантажировало их подзащитного – грозило рассказать о его гомосексуальности .

Однако суд решил, что раз бывший "зеленый берет" никогда не сообщал правоохранителям о шантаже, то такое "оправдание" не работает. Тем более что Деббинс ранее сам заявлял, что является "верным сыном России".

Мир сейчас увидел, что Россия успешно разместила шпиона в элитном спецотряде армии США. Что это, как не пропагандистская победа Кремля?

– заявили во время судебного заседания прокуроры.

Интересно, что Деббинс за свою измену получал от России деньги – но "символические". А было и такое, что за собранную информацию он попросил коньяк и российскую военную форму.

В итоге Питер Деббинс признал вину и извинился. Но суд не принял мнение адвокатов, что 5 лет заключения будет достаточным наказанием, и назначил 15 – ровно столько, сколько подсудимый сотрудничал с россиянами.