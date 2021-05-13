Топ-подія політичного тижня України – підозра Віктору Медведчуку у держзраді. В інфопросторі точаться дискусії щодо того, чи справді його він понесе покарання.

Віктора Медведчука звинувачують у розкраданні газового родовища "Глибока", де закладено понад 8 мільйонів тонн нафти. Після окупації Криму, права на це підприємство передали окупантам.

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Чи посадять Медведчука

Щодо Медведчука слідство також стверджує, що він передавав дані про ЗСУ. За словами слідчого прокурора, він через електронні повідомлення до Тараса Козака зливав секретні дані.

Прокурори у цій справі просять взяти Медведчука під варту до липня. Окрім того, Офіс генпрокурора визначив альтернативу цьому заходу – заставу у понад 300 мільйонів гривень. Така сума складає приблизно десяту частину тих, цінностей, що могли бути розграбовані, зазначають слідчі.

Пропонуємо вам висловити свою думку щодо ймовірного понесення відповідальності Віктором Медведчуком.

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