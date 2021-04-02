Инцидент произошел в поселке Котовского. 35-летнему одесситу почти удалось украсть смартфон из магазина мобильной техники, но его задержали по горячим следам.

Полиция Одесской области открыла уголовное производство и уже сообщила о подозрении. Мужчине грозит до 6 лет заключения за попытку ограбить магазин.

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Что известно о ситуации

21 марта мужчина зашел в магазин мобильной техники на проспекте Добровольского. Выглядел и вел себя как обычный покупатель: заинтересовался определенной моделью смартфона стоимостью около 6 тысяч гривен.

Когда консультантка в магазине отвлеклась, мужчина сорвал телефон с сигнализационного шнура и бросился с ним к двери. Она пыталась его задержать, но злоумышленник пошел в наступление и ударил ее в лицо. Однако далеко убежать вору не удалось – его задержали по горячим следам.

Что известно о злоумышленнике

Это не первый эпизод "контакта" мужчины с правоохранителями: одесские судьи уже рассматривают несколько дел с его участием.

Правонарушитель ранее получил обвинительные акты относительно нанесения телесных повреждений и еще одну попытку неудачной кражи.

Сейчас ему избирают меру пресечения по инциденту 31 марта.

Обратите внимание! В начале марта 2021 года правоохранители во Львове задержали серийного грабителя. Он обокрал 14 магазинов и офисов. Его поймали с поличным, когда мужчина пытался ограбить салон красоты.