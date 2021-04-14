На високогір'ї Прикарпаття та Закарпаття 14 квітня існує небезпека сходження снігових лавин. Причина – відлига в горах. До того ж через опади небезпека лавин є також на Львівщині.

В Укргідрометцентрі оголосили штормове попередження через ймовірність сходження лавин.

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Де можливе сходження лавин

На високогір'ї Івано-Франківської, Закарпатської областей існує сніголавинна небезпека 3 рівня. Вона буде через відлигу.

Синоптики кажуть, що на цій території сніг закріплений помірно або слабо. Тож можливе сходження середніх та великих лавин.

Зверніть увагу! У цей період Укргідрометцентр радить людям утриматись від походів на високогір'я.

До того ж існує небезпека сходження лавин і на Львівщині. Зокрема 2 рівень небезпеки оголосили в середньогір'ї області. Справа в тому, що там сніг погано закріплений на крутих схилах. Однак синоптики не прогнозують небезпеку сходження великих лавин.