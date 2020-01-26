Посещение Освенцима и встреча с Дудой: что известно о визите Зеленского в Польшу

Президент Украины Владимир Зеленский начал двухдневный рабочий визит в Польшу. Глава государства примет участие в памятных мероприятиях в Освенциме, приуроченных к 75-й годовщине освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау.

Программой визита также предусмотрена встреча Владимира Зеленского с Президентом Польши Анджеем Дудой. Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.

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Отметим, что во всем мире на днях чтят память жертв Холокоста.

День памяти жертв Холокоста – что это за дата? Смотрите в видео:

Что известно о Дне памяти жертв Холокоста?

Международный День памяти жертв Холокоста ежегодно отмечается 27 января. Памятная дата введена решением Генассамблеи ООН в 2005 году.



Дату выбрали в честь дня, когда войска Первого украинского фронта освободили узников крупнейшего нацистского лагеря смерти Аушвц-Биркенау. За время существования концлагеря в нем по разным оценкам погибли до 2,2 миллиона человек. В 2020 году мир отмечает 75 годовщину освобождения узников лагеря.



А вот 23-го января в Израиле с особыми торжествами прошел форум памяти жертв Холокоста, на него были приглашены 60 делегаций из разных стран: 45 глав государств и правительств, спикеров парламентов, а также королевских особ.