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      Посетителям Львовского музея предлагают создать собственные иконы

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      В местном Национальном музее во Львове появилась виртуальная игра, благодаря которой каждый посетитель может создать собственный образ.

      Национальный музей имени Андрея Шептицкого имеет наибольший в мире сборник древней западноукраинской иконы.

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      На ее основе музейщики разработали игру. Так стремятся заинтересовать посетителей, особенно детей.

      Мы хотим этим показать, чтобы каждый ребенок, каждый посетитель, даже взрослый, практически мог почувствовать себя иконописцем, увидеть все этапы иконы, как она рисуется. Потому что икона создается долго,
      – сказала работница музея Мария Кузьмина.

      Иконописец и руководитель экспозиционно-выставочного отдела музея Роман Зилинко рассказал, что сначала виртуально нужно выбрать доску, вставить шпуги и вырезать ковчег. Затем нужно постелить льняное полотно, покрыть левкасом – грунтом для рисования, и тогда можно создавать рисунок.


      Виртуальные иконы

      На первом этапе наносится локальный цвет, далее тени и контуры. Момент нанесения света – это уже завершение иконы.

      Интерактивный проект получил грант от Украинского культурного фонда. И такими играми музей воспитывает себе зрителя.

      Если мы научим маленького ребенка  ходить в музей и ребенку что-то интересное дать, чтобы его заинтересовало, то он придет с садика и он в воскресенье возьмет папу и маму, и скажет: идем, я вам покажу, там очень интересно. Он и родителей научит,
      – подчеркнул директор Нацмузея им. Андрея Шептицкого Игорь Кожан.

      Пока игра "Создай икону" доступна на мониторах посреди экспозиции древних икон. А потом ее выложат на сайт музея и будет возможность установить себе мобильное приложение.

      Теги: Новости Украины Новости Львова Новости культуры Религия
      Источник: 24 канал
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