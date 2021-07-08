Инцидент произошел утром 8 июля возле базы "Аркада". В 9:42 спасатели получили соответствующее сообщение.

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В Бердянске утонул турист

По словам жены туриста, ее муж пошел купаться в море и исчез. Издание "Бердянск 24" пишет, что в то время на море был шторм.

На место прибыли сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, водолазы КП "Спасательно-водолазная служба" и бригада скорой помощи.

Во время поисковых работ водолазы нашли в воде тело мужчины без признаков жизни и доставили его на берег. Погибшим оказался 31-летний житель Харькова. Тело мужчины передали для проведения судмедэкспертизы.

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