Пошел купаться во время шторма: в Бердянске погиб турист
Источник:ГСЧС
В курортном Бердянске турист из Харькова решил искупаться в море во время шторма. После этого мужчина пропал в воде.
Инцидент произошел утром 8 июля возле базы "Аркада". В 9:42 спасатели получили соответствующее сообщение.
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В Бердянске утонул турист
По словам жены туриста, ее муж пошел купаться в море и исчез. Издание "Бердянск 24" пишет, что в то время на море был шторм.
На место прибыли сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, водолазы КП "Спасательно-водолазная служба" и бригада скорой помощи.
Во время поисковых работ водолазы нашли в воде тело мужчины без признаков жизни и доставили его на берег. Погибшим оказался 31-летний житель Харькова. Тело мужчины передали для проведения судмедэкспертизы.
Предыдущие трагические инциденты на воде
- В Кирилловке, что на Запорожье, 7 июля в море обнаружили без сознания 17-летнего подростка. Врачи пытались его реанимировать, но им это не удалось.
- Во Львове, возле ресторана "Гуцульская Гражда" 5 июля утонул 69-летний местный житель. Водолазы вытащили его тело на берег.
- В Изюме на Харьковщине 27 июня купание в водоеме обернулось трагедией. Там утонул 4-летний мальчик. Его пытались спасти, однако это не дало результатов.