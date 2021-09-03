Это случилось 29 августа, однако о том, что подозреваемого задержали, сообщили только 3 сентября. Им оказался 26-летний ранее судимый житель села Адамовка.

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Владелец авто отвлекся

В полицию обратился 21-летний парень, который рассказал, что с его двора похитили "Москвич". Злоумышленник воспользовался тем, что владелец авто отвлекся, сел за руль и скрылся.

Его задержали уже на следующий день. Автомобиль остановили на дороге неподалеку от села Божедаровка. Как задержанный объяснил свои действия – неизвестно.

Что грозит за такое преступление

Правоохранители объявили мужчине подозрение по статье о незаконном завладении транспортным средством. Если его вину докажут в суде, злоумышленнику грозит от 5 до 8 лет заключения.

История другой "дружбы"

В начале августа одессит одолжил у знакомого автомобиль Tesla. Он сказал, что ему нужно снять с авто рекламу своего предприятия.

Однако впоследствии решил не возвращать электрокар. Он разобрал и перекрасил его. Однако злоумышленника задержали 4 августа, поэтому теперь ему грозит тюрьма.