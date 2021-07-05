Соответствующие данные внесли в единый журнал учета заявлений и сообщений. Инцидент произошел в Слободском районе Харькова.
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Мужчину ищут до сих пор
На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Работники обнаружили вещи пропавшего на берегу и лодку, которая была в воде.
4 июля дно карьера проверяли водолазы ГСЧС, но тело мужчины не нашли.
Полиция нашла только вещи потерпевшего и лодку / Фото Newsroom
Поехал на рыбалку с другом
По данным телеграм-канала "Труха", мужчина проживал по адресу: улица Ньютона, 6. На рыбалку он пошел в нетрезвом состоянии вместе с другом.
Позже его товарищ заснул, а когда проснулся, то мужчины уже не было.
Несчастные случаи на водоемах за последнюю неделю
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