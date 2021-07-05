"Когда проснулся, его уже не было": в Харькове ищут без вести пропавшего мужчину

В Харькове 45-летний мужчина отправился рыбачить на карьер на проспекте Гагарина и не вернулся. Об этом правоохранителям 3 июля сообщил отец пропавшего. По состоянию на вечер 5 числа полиция продолжает проверять информацию.

Соответствующие данные внесли в единый журнал учета заявлений и сообщений. Инцидент произошел в Слободском районе Харькова.

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Мужчину ищут до сих пор

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Работники обнаружили вещи пропавшего на берегу и лодку, которая была в воде.

4 июля дно карьера проверяли водолазы ГСЧС, но тело мужчины не нашли.



Полиция нашла только вещи потерпевшего и лодку / Фото Newsroom

Поехал на рыбалку с другом

По данным телеграм-канала "Труха", мужчина проживал по адресу: улица Ньютона, 6. На рыбалку он пошел в нетрезвом состоянии вместе с другом.

Позже его товарищ заснул, а когда проснулся, то мужчины уже не было.

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