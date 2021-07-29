Мужчина набросился на военного во время митинга. Он вызывающе спрашивал, что "военный сделал хорошего". Даже начал перечислять так называемый список "добрых дел".

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По мнению мужчины, добрые дела – это "почистить улицу, посадить дерево, защитить кого-то на районе и отп**дить наркомана".

Что ты сделал, патриот? Просто пошел за деньги убивать других? Это патриотизм? – кричал мужчина.

Смотрите видео, как мужчина набросился на военного:

Мужчина оправдывается

После того, как видео распространили в сети, мужчина начал оправдываться. Мол, у него не было претензий к военным Вооруженных сил Украины. Утверждает, будто обращался конкретно к этому мужчине, потому что он якобы "кричал и быковал". Хотя в ролике видно, что военный просто молчит

"К солдатам Украины я никак плохого слова не имел в виду и не говорил ни разу. Ну, а что этот дурак нарвался. Ну, извиняйте, что в форме этакий крикун приперся и кричал там", – заявил мужчина.

Кстати, мужчину зовут Владимир Остапчук.

Что известно о Остапчуке

Активист Сергей Стерненко рассказал, что это уже не первая провокация мужчины. Несколько лет назад в Киеве мужчина завернулся во флаг России и пел гимн государства-агрессора.



Остапчук пел гимн России в Киеве / Скриншот с видео

Потом он полетел в Москву и сделал фото с российским политиком украинофобом Владимиром Жириновским. Затем он уже обернулся в украинский флаг и пел государственный гимн.

Эдакий смешной малоросс-украинец, приехавший в столицу страны-оккупанта развлечь россиян во время войны,

– подчеркнул Стерненко.