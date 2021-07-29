Пошел за деньги убивать людей, – в Днепре мужчина набросился с обвинениями на военного

В Днепре разъяренный мужчина набросился с обвинениями на военного. Он кричал, мол, защитник "пошел за деньги убивать людей".

Мужчина набросился на военного во время митинга. Он вызывающе спрашивал, что "военный сделал хорошего". Даже начал перечислять так называемый список "добрых дел".

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По мнению мужчины, добрые дела – это "почистить улицу, посадить дерево, защитить кого-то на районе и отп**дить наркомана".

Что ты сделал, патриот? Просто пошел за деньги убивать других? Это патриотизм? – кричал мужчина.

Смотрите видео, как мужчина набросился на военного:

Мужчина оправдывается

После того, как видео распространили в сети, мужчина начал оправдываться. Мол, у него не было претензий к военным Вооруженных сил Украины. Утверждает, будто обращался конкретно к этому мужчине, потому что он якобы "кричал и быковал". Хотя в ролике видно, что военный просто молчит

"К солдатам Украины я никак плохого слова не имел в виду и не говорил ни разу. Ну, а что этот дурак нарвался. Ну, извиняйте, что в форме этакий крикун приперся и кричал там", – заявил мужчина.

Кстати, мужчину зовут Владимир Остапчук.

Что известно о Остапчуке

Активист Сергей Стерненко рассказал, что это уже не первая провокация мужчины. Несколько лет назад в Киеве мужчина завернулся во флаг России и пел гимн государства-агрессора.



Остапчук пел гимн России в Киеве / Скриншот с видео

Потом он полетел в Москву и сделал фото с российским политиком украинофобом Владимиром Жириновским. Затем он уже обернулся в украинский флаг и пел государственный гимн.

Эдакий смешной малоросс-украинец, приехавший в столицу страны-оккупанта развлечь россиян во время войны,

– подчеркнул Стерненко.