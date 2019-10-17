"Пошла ты, Грета": в аэропорту Одессы хакнули табло – фото

Из-за слома системы на табло Одесского аэропорта появилась надпись "F*ck you, Greta", адресованная Грете Тунберг. Администрация аэропорта уже отреагировала на этот инцидент.

В Международном аэропорту Одессы на информационных табло появилась надпись "F*ck you, Greta" и изображение известной 16-летней шведской эко-активистки. Фото опубликовали в сообществе Подслушано Одесса в фейсбуке.

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Пресс-служба Одесского аэропорта отметила, что в системе информационной безопасности произошел временный сбой. Пока неизвестно, кто и с какой целью разместил такие надписи на табло.

На расписание рейсов и работу аэропорта в целом такой инцидент не повлиял.

Кто такая Грета Тунберг?

Грета Тунберг – одна из самых известных эко-активисток настоящего. 16-летняя девочка выступила с гневной речью на саммите ООН по вопросам климата. Сокрушительную критику школьница повернула в сторону мировых лидеров, обвинив их в "краже детства". Она считает, что политики думают только о деньгах и ведут недостаточную борьбу против изменения климата.

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В своей зажигательной речи Грета обвинила мировых лидеров в измене новому поколению. По мнению активистки, планета страдает от разрушений экосистем и находится на пороге массового вымирания.

Грета и самолеты

Как известно, Грета принципиально не пользуется самолетами, чтобы не загрязнять атмосферу выбросами углекислого газа. На выступление и участие в экоакции в Нью-Йорк Грета направлялась три недели на яхте с солнечными батареями, чтобы не пользоваться самолетом.