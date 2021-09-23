Пошли в школу и исчезли: в Днепре разыскивают 2 девочек – особые приметы

23 сентября 2021 , 14:11
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Источник:

полиция Днепропетровщины

В Днепре 22 сентября пропали 2 несовершеннолетние девушки. Последний раз их видели в 8 утра, когда дети вышли из дома в направлении школы.

Их учебное заведение расположено в Амур-Нижнеднепровском районе, однако они туда так и не дошли. Об объявлении в розыск правоохранители сообщили утром следующего дня.

Недавно Пропавшую на Львовщине 14-летнюю школьницу нашли на заправке в Киеве

Приметы 15-летней Камилы Клочко

На вид школьнице примерно 14 – 15 лет. Ее рост – примерно 160 сантиметров. Ее тело среднего телосложения, а волосы длинные – ниже плеч. Глаза девушки карего цвета.

На момент исчезновения была одета в:

  • черную куртку;
  • серые джинсы,
  • черные кеды.


Исчезнувшая Камила Клочко / Фото Нацполиции

Приметы 14-летней Елизаветы Унченко

На вид пропавшей школьнице 14 – 15 лет. Ее рост – примерно 165 сантиметров. Она имеет худощавое телосложение и длинные белые волосы.

На момент исчезновения была одета в:

  • черную куртку,
  • синие джинсы,
  • черную обувь.

Исчезнувшая Елизавета Унченко / Фото Нацполиции

Обратите внимание! Всех кто владеет какой-либо информацией о месте пребывания девушек, просят сообщить в полицию по номерам телефонов: 102, (096) 024 63 20 или (063) 074 22 13.
Автор: Олександр Марчак