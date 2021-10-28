Журналистка спросила, как отец относится к проблемам с законом, которые есть у его сына. На что мужчина очень резко ответил.
К теме Колю хотят сделать преступником, – отец предполагаемого виновника ДТП в Харькове
Слушайте, пошли в ж*пу! Будут у вас проблемы с законом,
– сказал отец.
К слову, ранее мужчина возмущался, почему о его сыне в сети "пишут только плохое, а обходят хорошее". Отец говорил о спланированной акции. Он уверял, что "Колю хотят сделать преступником".
Что известно о смертельном ДТП в Харькове
- Авария на перекрестке улиц Гагарина и Одесской произошла вечером 26 октября. Infinity на бешеной скорости пролетела на красный свет и врезалась в Chevrolet. Последняя от удара улетела на обочину и врезалась в столб. 58-летний водитель авто погиб сразу.
- За рулем Infinity был 16-летний Николай, который уже неоднократно попадал в скандалы и криминал. Кроме него, в машине ехали еще 2 19-летних парня и несовершеннолетняя девушка.
- Несовершеннолетний часто кичился в инстаграме скоростной ездой за рулем, пачками денег и автоматами в багажнике.
- В сеть слили вероятную переписку подростка, где он рассказывал, что ездит на красный, а проблемы с полицией решает за 100 – 200 долларов.
- Кроме того, у него уже было условное. Это наказание молодой человек получил за стрельбу в 2019 году.
- Полиция возбудила уголовное дело. Николаю уже вручили подозрение, сейчас он находится в изоляторе временного содержания. Вероятному виновнику грозит до 8 лет за решеткой.