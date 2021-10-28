Пошли в ж*пу, – отец харьковского мажора пригрозил журналистке

Отец 16-летнего мажора, устроившего смертельное ДТП в Харькове, пригрозил журналистке "проблемами". Мужчина "послал" сотрудницу СМИ.

Журналистка спросила, как отец относится к проблемам с законом, которые есть у его сына. На что мужчина очень резко ответил.

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Слушайте, пошли в ж*пу! Будут у вас проблемы с законом,

– сказал отец.

К слову, ранее мужчина возмущался, почему о его сыне в сети "пишут только плохое, а обходят хорошее". Отец говорил о спланированной акции. Он уверял, что "Колю хотят сделать преступником".

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