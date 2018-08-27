Пошли играть в хлев и сгорели: в Ровненской области в пожаре погибло двое детей

Трагедия произошла накануне вечером 26 августа в селе Оженин, что на Ровненской обалсти. Пожар унес жизни двух маленьких детей.

Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС в Ровненской области.

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Двоюродные брат и сестра играли без присмотра в хозяйственной постройке и вдруг она загорелась. Поскольку она была деревянной и полностью набита сеном, огонь быстро охватил все помещение. Спасти детей не удалось, спасатели обнаружили бездыханные тела семилетнего мальчика и шестилетней девочки.



Предполагаемая причина пожара – баловство детей с огнем.

По словам бабушки, она отошла на несколько минут для того, чтобы ответить на телефонный звонок. В это время, когда она вышла, вся хозяйственная постройка пылала. Скорее всего, что дети играли со спичками или зажигалкой,

– прокомментировал представитель Главного управления ГСЧС в Ровненской области Дмитрий Мельник.