Пошлина на экспорт лома из Украины не противоречит Соглашению об ассоциации с ЕС, – эксперт

Пошлина на экспорт лома из Украины, которая позволит сохранить рабочие места (по данным объединения "Укрметаллургпром", в результате подписания Президентом Украины закона о продлении пошлины будут сохранены около 30 тысяч рабочих мест) и украинские ресурсы внутри страны – не противоречит Соглашению об ассоциации с ЕС.

Как сообщил председатель объединения "Укрметаллургпром" Александр Каленков, ожидать недовольства со стороны Европейского Союза в связи с продолжением пошлины не стоит, поскольку повышенная пошлина не распространяется на страны ЕС, передает "112.ua".

"Соглашение об ассоциации предусматривает, что такие пошлины не распространяются на страны ЕС. Два года действует пошлина, и два года экспортировать лом в страны ЕС можно по сниженной пошлине. То есть, повышенная пошлина не распространяется на страны ЕС. Все, вопрос закрыт", – заявил Каленков.

С другой стороны, отмена продолжения пошлины развяжет руки тем, кто массово экспортирует металлолом в непризнанное Приднестровье. По словам эксперта, раньше, до поднятия пошлин, украинский лом направлялся именно туда.

"Да, шел (украинский металлолом – ред.) в Приднестровье. Это российский анклав в Молдове, называется Молдавский металлургический завод, но к Молдавии он не имеет никакого отношения. И они имеют возможность покупать по завышенным ценам украинский металлолом, потому что они получают электроэнергию и газ практически бесплатно. "Газпром" дает им бесплатно зарабатывать. Они вымывают металлолом отсюда с Украины и делают продукцию", – заявил Каленков.

По словам Каленкова, влияние данного металлургического завода на квази-государство достаточно большое и в целом может определять его существование.

"На эти деньги существует этот анклав в Приднестровье. Это практически одно крупное промышленное предприятие, и сюда же в Украину выбрасывают свою продукцию, демпингуют и вытесняют наши рабочие места", – заявил эксперт.