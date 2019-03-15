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      Пошлина на экспорт металлолома является "прививкой стабильности" для экономики, – Ткаченко

      9 Читати новину українською
      Металлолом
      Металлолом / 5.ua

      Из-за значительного дефицита лома металла на внутреннем рынке еще несколько лет назад в Украине останавливались профильные предприятия.

      Пошлина на экспорт металлолома – это своеобразная "прививка стабильности" для экономики Украины. Об этом в эфире "5 канала" заявил заместитель генерального директора по вопросам сотрудничества с государственными органами "Арселормиттал Кривой Рог" Владимир Ткаченко.

      По его словам, из-за значительного дефицита лома металла на внутреннем рынке еще несколько лет назад в Украине останавливались профильные предприятия. Как результат – тысячи работников потеряли рабочие места, а стратегическое сырье бесконтрольно вывезли за пределы страны. Улучшилась ситуация только в 2016 году. Тогда впервые ввели пошлину на экспорт лома. Сейчас цена на него составляет 58 евро за тонну.

      "Мы экспортируем нашу продукцию более чем в 40 стран мира. Чтобы что-то купить – надо что-то продать. Что мы сейчас можем продать? Аграрии и металлургия – главные части нашего экспорта", – сообщил представитель отечественного металлургического предприятия.

      Защите украинского рынка способствовало продление депутатами Верховной Рады действия пошлины на вывоз металлолома за границу. Именно от этих действий, по словам Владимира Ткаченко, – выиграли не только производители, но и экономика страны в целом. В частности, пополнили казну государства более чем 3 млрд валютных поступлений, выросли производственные показатели, повысились заработные платы работникам отрасли.

      Впрочем, с недавних пор "металлургический закон", за который депутаты уже проголосовали – "застрял" в парламенте. И если его в итоге отменят – это будет напоминать "перекрытие кислорода" интересам Украины.

      blog_ava
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      Теги: Экспорт Пошлина Металургия
      Источник: 24 Канал
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